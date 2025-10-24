Cade e batte la testa in Viale Garibaldi: portata d’urgenza in ospedale

Stava passeggiando con il marito quando improvvisamente si è accasciata a terra battendo violentemente il capo. E’ ricoverata in condizioni serie una donna di 48 anni soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi in Viale Garibaldi alla Spezia. Il primo a intervenire è stato proprio il marito che ha cominciato a rianimarla mentre venivano allertati i soccorsi. Sul posto e nel giro di pochissimi minuti sono arrivate l’ambulanza della Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia e l’automedica Delta 1 del 118. La donna è stata portata in shock room al Sant’Andrea della Spezia.

