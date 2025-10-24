Cambio d’ora, i consigli del Soccorso alpino agli escursionisti: “Attenti, il buio può scendere rapidamente”

Genova. Il prossimo fine settimana, l’ora legale terminerà e le giornate si accorceranno ulteriormente. Per gli appassionati di escursioni nell’entroterra e nei boschi della Liguria la raccomandazione che arriva dal Soccorso alpino e speleologico della Liguria è “essere particolarmente attenti: non attardarsi troppo e essere di ritorno prima del tramonto“.

“Il buio può scendere rapidamente, specialmente nelle zone più isolate: in questa situazione orientarsi e trovare la strada di ritorno può diventare complicato”.

