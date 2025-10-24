Carasco: “Ragazza sequestrata e violentata, episodio inaccettabile”

Da Nicholas Fadda, Coordinatore Lega Giovani Tigullio – Vice Coordinatore Lega Giovani Liguria

Tre giorni fa nel nostro territorio un cittadino di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale.

Come Lega Giovani Tigullio condanniamo con forza e senza esitazioni questo episodio gravissimo, che rappresenta un attacco alla sicurezza, alla dignità e al rispetto delle donne del nostro territorio.

«Basta giustificazioni – dichiara Nicholas Fadda della Lega Giovani Tigullio e la Lega Giovani Liguria– questi episodi sono inaccettabili e dimostrano quanto sia urgente difendere le nostre comunità e rispettare le nostre donne. Chi viene in Italia e commette simili atrocità deve essere punito severamente con la castrazione chimica ed espulso immediatamente.

La remigrazione è l’unica soluzione concreta per evitare che certi episodi si ripetano. Serve una linea chiara e dura: chi non rispetta le nostre leggi e i nostri valori non può restare nel nostro Paese.»

