Castagne, cian, vin brulè: appuntamenti a Serricciolo e Caprigliola

Si affollano gli appuntamenti dedicati alla tradizione della castagna, protagonista indiscussa dell’autunno. In Lunigiana domenica 26 ottobre a Serricciolo, il Circolo Fantoni 2022, in collaborazione con le associazioni serricciolesi e con il patrocinio del Comune di Aulla, organizza la “Castagnata Paesana”. L’appuntamento è programmato per le 14 presso la sede del Circolo Fantoni nel cortile della ex scuola materna di Serricciolo dove i partecipanti potranno gustare le tradizionali caldarroste in un’atmosfera conviviale e festosa. Sempre domenica 26 ottobre, alle 14, a Caprigliola si terrà la “Castagnata in Piazza”, un evento che animerà il centro del paese con mondine, cian, vin brûlé e stand con prodotti tipici del territorio, tra cui miele, ortaggi, salumi, scherpade e marmellate.

“Questi eventi rappresentano un momento importante per valorizzare le nostre tradizioni e il nostro territorio”, dichiara il sindaco di Aulla Roberto Valettini. “La castagna è da sempre simbolo della nostra cultura contadina e montana. Iniziative come queste ci permettono di riscoprire le nostre radici, rafforzare il senso di comunità e promuovere i prodotti locali di eccellenza. Ringrazio le associzioni e tutti i volontari che rendono possibili questi momenti di aggregazione”. Gli eventi si inseriscono in un calendario più ampio di manifestazioni autunnali che animano il territorio comunale, confermando l’impegno dell’amministrazione nella promozione delle tradizioni locali e del turismo enogastronomico. “L’autunno è la stagione ideale per promuovere il nostro entroterra e le sue eccellenze enogastronomiche”, aggiunge il vicesindaco delegato al Turismo Roberto Cipriani. “Le castagnate di Serricciolo e Caprigliola sono occasioni preziose per far conoscere ai visitatori le peculiarità del nostro territorio, dai prodotti tipici ai paesaggi suggestivi”.

