Chiavari: scolmatore e allungamento viale Kasman onerosi, proposti interventi graduali

Venerdì 24 ottobre ha preso il via il progetto “Il futuro della valle dell’Entella”, promosso dal Comune di Chiavari e dalla Società Economica di Chiavari, con il primo incontro tenutosi presso l’Auditorium San Francesco a Chiavari che ha visto gli interventi di esperti, tecnici e amministratori per stilare una serie di progetti riguardo la programmazione del territorio. “È necessario guardare al futuro – ha spiegato il sindaco Federico Messuti – Bisogna ragionare tutti insieme come territorio, come valle dell’Entella, perché sono questioni che toccano tutti gli aspetti della nostra vita”. Durante l’incontro si sono susseguiti gli interventi di Roberto Bobbio, urbanista dell’Università di Genova; Matteo Adreveno, architetto del Comune di Cogorno; Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova; il geologo Guido Paliaga; Francesca Mazzino dell’Università di Genova; Lorenza Comino del Ministero della Cultura; Sergio Brizzolara, ingegnere esperto di idraulica; Enrico Pinna, architetto e Giovanni Battista Poggi, urbanista.

Tra i vari temi, sono stati affrontati anche progetti molto discussi tra cui l’allungamento di viale Kasman, considerato, dai più, un intervento difficilmente realizzabile, almeno nel breve periodo, a causa dei costi e dei vincoli idraulici. Sul tema della messa in sicurezza, invece, si è parlato dell’ipotesi dello scolmatore, anche in questo caso considerato un progetto che presenta forti criticità da un punto di vista di costi, essendo un’opera importante e molto onerosa. Non solo, l’architetto Poggi ha anche spiegato che si tratta di un progetto che richiede tempi molto lunghi non solo per la realizzazione, ma anche per la ricerca di finanziamenti e progettazione. L’ingegnere Sergio Brizzolara ha anche analizzato le difficoltà nella messa in atto nel territorio di classici interventi strutturali, che si rivelerebbero troppo impattanti per l’ambiente, e delle vasche di compensazione che, in un territorio così complesso anche a causa della forte antropizzazione, non possono rappresentare un’opzione funzionale e percorribile.

