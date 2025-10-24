Il Parco nazionale delle Cinque Terre informa che, a seguito delle verifiche tecniche effettuate dai geologi incaricati, è stata ripristinata la percorribilità dei tratti Corniglia–Vernazza e Vernazza–Monterosso del Sentiero Verde Azzurro (SVA), che erano stati temporaneamente chiusi a causa dell’allerta meteo. Le operazioni di monitoraggio e controllo hanno consentito la riapertura al transito di escursionisti e residenti. Contestualmente è stata riattivata la vendita della Cinque Terre Card Trekking, che permette l’accesso al sentiero e ai servizi connessi. Per informazioni aggiornate sulle condizioni della rete sentieristica è possibile consultare il link

https://www.parconazionale5terre.it/rete-sentieristica.php

L’articolo Cinque Terre, nuovamente transitabili i tratti Corniglia-Vernazza e Vernazza-Monterosso del Sentiero Verde Azzurro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com