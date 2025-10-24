Commemorazione dei defunti, esteso l’orario del settore fiori e piante del mercato di Piazza Cavour

Anche quest’anno Palazzo civico procede con l’ampliamento dell’orario del settore fiori e piante del mercato giornaliero in occasione della commemorazione dei defunti. In particolare, un’odierna ordinanza del sindaco va a consentire agli operatori del settore fiori e piante del mercato giornaliero di Piazza Cavour, nel periodo da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre 2025 , di effettuare le operazioni di vendita fino alle ore 19,30.
