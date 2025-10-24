Conferenza sul Donbass, l’Ambasciata Ucraina scrive a Comune e Prefettura, Ponzanelli: “Assicuriamo massima attenzione e vigilanza”

Nel dibattito relativo alla conferenza organizzata per domani pomeriggio dall’associazione “Vento dell’Est” alla Sala della Repubblica di Sarzana, dedicata alla situazione del Donbass, si inserisce anche l’Ambasciata dell’Ucraina. L’iniziativa ha infatti portato l’incaricata d’affari Oksana Amdzhadin ad inviare una lettera ufficiale a Palazzo Roderio – indirizzata al sindaco Ponzanelli e al Prefetto Cantadori – esprimendo preoccupazione per l’utilizzo di uno spazio pubblico per un evento ritenuto potenzialmente legato a narrazioni filorusse. “L’attività dell’associazione Vento dell’Est, fondata nel 2022 – dunque dopo l’inizio dell’invasione militare su vasta scala contro l’Ucraina – è oggetto di notevoli controversie. Il suo fondatore, Lorenzo Berti, esponente del partito di estrema destra e fondatore di CasaPound a Pistoia, ha ripetutamente diffuso messaggi pubblici in linea con la propaganda del governo russo, impegnandosi in attività discutibili. Lorenzo Berti effettua regolarmente viaggi nei territori temporaneamente occupati dall’esercito russo, dove raccoglie e poi realizza materiale di natura propagandistica volto a giustificare le azioni della Federazione Russa e a distorcere la realtà del conflitto. Nel 2024 – prosegue l’Ambasciata – la stessa associazione organizzava gli eventi in Italia con la partecipazione del cosiddetto “filosofo” russo Aleksandr Dugin, noto per le sue posizioni estremiste e per la promozione di idee neofasciste e genocidarie nei confronti del popolo ucraino. Inoltre, Angelo Sinisi, Presidente dell’associazione Russkaya Ideya – Idea Russa e partecipante dell’evento “Testimonianze dal Donbas”, come risulta dai profili social di Vento dell’Est, si è recentemente recato a Mosca, dove ha incontrato un funzionario del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, presentando un manifesto relativo a una conferenza sulle presunte “vere cause” della guerra. Tale circostanza conferma i legami diretti e ideologici di queste associazioni con ambienti vicini al Cremlino”. Secondo Amdzhadin dunque “Eventi di questo tipo, pur presentandosi come “testimonianze”, perseguono in realtà un unico scopo propagandistico: diffondere narrazioni manipolatorie che cercano di giustificare e legittimare l’aggressione militare russa contro l’Ucraina e di indebolire il sostegno italiano ed europeo alla nostra causa. Si tratta di una forma concreta di guerra ibrida nello spazio informativo europeo, finalizzata non solo a minare la coesione dell’Unione e l’affidamento nelle istituzioni democratiche, ma anche a ribaltare le responsabilità, scaricando la colpa dall’aggressore sulla vittima. Riteniamo importante prestare la massima attenzione a eventi di questo tipo, in particolare quando si svolgono nei locali comunali, e valutare misure adeguate a contrastare la diffusione della disinformazione che mira compromettere la sicurezza informativa e manipolare l’opinione pubblica”.

Il sindaco Cristina Ponzanelli ha risposto con una lettera formale ad Amdzhadin, chiarendo la posizione dell’amministrazione comunale: “La Sala della Repubblica è uno spazio pubblico. La sua concessione a soggetti terzi non implica in alcun modo né patrocinio comunale né condivisione dei contenuti delle iniziative che vi si svolgono”. Ponzanelli ha inoltre precisato che non è stato richiesto né concesso alcun patrocinio comunale all’associazione organizzatrice e che, “se fosse stato richiesto, non sarebbe stato concesso”. Fin dall’inizio della brutale aggressione russa abbiamo espresso solidarietà piena e convinta al popolo ucraino, accogliendo famiglie rifugiate, vestendo il nostro atrio comunale con i colori dell’Ucraina e promuovendo iniziative culturali di sostegno alla libertà e alla sovranità ucraina”. La lettera del sindaco, pur accogliendo la segnalazione dell’Ambasciata, difende con fermezza il principio della libertà di espressione: “Gli anticorpi di una democrazia non sono la censura, bensì la conoscenza e la libertà di parola. È con la luce dei fatti e della verità che si combattono le menzogne, non con il silenzio. Restiamo fedeli a un principio fondamentale della nostra civiltà – ha concluso Ponzanelli –: la libertà di espressione. Da essa nascono la forza e la dignità di una società libera, la stessa che oggi il popolo ucraino difende con coraggio, e che noi ammiriamo profondamente”.

