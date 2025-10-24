Da inizio anno la Guardia di Finanza ha sequestrato 527 milioni di prodotti falsi in Italia

La quinta edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti”, organizzata dal MIMIT in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si svolge oggi a Bari, presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza. L’iniziativa rappresenta un’occasione per tracciare il bilancio dell’attività svolta dalle Fiamme Gialle a tutela del Made in Italy, dei consumatori e della sicurezza dei prodotti.

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, i reparti del Corpo hanno effettuato circa 9.000 interventi, che hanno portato al sequestro di 527 milioni di beni tra prodotti contraffatti, falsamente etichettati come italiani o non conformi agli standard di sicurezza, e alla denuncia di 3.344 responsabili. Nel dettaglio, i finanzieri hanno sequestrato 48 milioni di prodotti contraffatti e denunciato 2.600 soggetti; eseguito 542 interventi a tutela del Made in Italy, con il sequestro di 28 milioni di articoli falsamente etichettati e 90 persone segnalate all’autorità giudiziaria; condotto 3.696 controlli sulla sicurezza dei prodotti, con oltre 450 milioni di articoli non conformi e 580 denunciati.

