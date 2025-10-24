Deborah Bellanti si laurea al Conservatorio con 110 e lode con una tesi sui benefici del canto corale nella terza età

La maestra di canto Deborah Bellanti si è brillantemente laureata con 110 e lode in Didattica della musica al Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia, con una tesi dal titolo “I benefici del canto corale nella terza età”. La neo dottoressa ha illustrato alla commissione i risultati del suo percorso di ricerca, uno studio sviluppato esplorando la capacità del canto corale di diventare uno strumento prezioso di sollievo e benessere per l’anziano, non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello psicologico, emotivo e sociale. Attraverso un’analisi attenta e supportata da fonti scientifiche, la tesi ha messo in luce come il cantare insieme favorisca la stimolazione cognitiva, mantenga viva la memoria e rafforzi il senso di appartenenza e autostima nelle persone anziane.

Alla discussione della tesi erano presenti l’assessore Giulio Guerri, la maestra di canto Antonella Romano, gli amici dell’associazione Endecalineo e le componenti al gran completo del Coro Città della Spezia, con cui Deborah Bellanti collabora da anni e che ha voluto coinvolgere nel momento accademico finale.

L’esibizione del coro, diretta da Deborah Bellanti in un saggio di canzoni popolari, ha rappresentato la sintesi concreta del messaggio della tesi: la musica come legame, come spazio di relazione, come possibilità di espressione e di rinascita interiore anche in età avanzata.

