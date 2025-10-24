Dna ambientale e fototrappole, monitoraggio nella piana del Magra individua oltre settanta specie

Quasi 4.000 osservazioni e oltre 70 specie individuate grazie a fototrappole e Dna ambientale: sono questi i nuovi risultati del monitoraggio condotto da Arpal nella piana del Fiume Magra, illustrati nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Sarzana. “A poco più di un anno dall’avvio delle attività, il progetto VA.RI.A.-BIO.MA (Valorizzazione e ripristino ambientale della biodiversità di Marinella) – si legge nel resoconto diffusa dall’Agenzia regionale -, promosso dal Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra-Vara e finanziato con fondi del Pnrr– NextGenerationEU, restituisce un quadro sempre più ricco della fauna nella Piana del Magra, area classificata come Zona speciale di conservazione (Zsc)”.

