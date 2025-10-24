Gaza, la sindaca Salis incontra l’ambasciatrice della Palestina Mona Abuamara

Genova. “Oggi è una giornata importante, una delle tante che abbiamo vissuto nella nostra città, ho incontrato l’ambasciatrice palestinese Mona Abuamara ed è stato un momento di grande confronto, è incredibilmente toccante sentire le storie, molte delle quali non arrivano sui media nazionali, di quello che è successo e che continua a succedere a Gaza, era importante per me essere qui oggi e incontrarla”.

Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, dopo aver incontrato, stasera a Music for peace, l’ambasciatrice della Palestina in Italia, Mona Abuamara, prima della manifestazione organizzata da Music For Peace in occasione della partenza dei 12 container di aiuti raccolti grazie alla generosità di migliaia di cittadini e diretti da Genova a Gaza.

» leggi tutto su www.genova24.it