La San Domenico di Guzman saluta suor Antonia: proseguirà la sua missione a Roma

Grandi manifestazioni di affetto in questi giorni nella scuola San Domenico di Guzman alla Spezia. Dopo 15 anni di servizio e una vita dedicata ai bambini domani suor Antonia partirà per proseguire nella sua missione a Roma e raggiungere San Sisto dove diventerà superiora di 40 consorelle. La parrocchia di San Pietro le ha dedicato molti momenti di condivisione e durante la messa di domenica scorsa, molto commossa, suor Antonia ha parlato a tanti dei “suoi” bimbi presenti. Anche le famiglie hanno espresso, anche con un certo dispiacere, tanto affetto ma suor Antonia è chiamata a rispondere al voto di obbedienza e quindi partirà. L’auspicio di quanti hanno potuto confrontarsi con lei è che questo sia un arrivederci.

