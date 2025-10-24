Mobilità in Valbisagno, tre mesi per lo studio del Politecnico: “Ridurre la congestione da traffico”

Genova. “Individuazione di soluzioni di mobilità per la Valbisagno per ridurre la congestione da traffico urbano e favorire una mobilità più sostenibile e sicura”. È l’obiettivo dello studio che il Comune di Genova ha formalmente affidato al Politecnico di Milano per un importo complessivo di 103.700 euro (Iva compresa), come aveva anticipato la sindaca Silvia Salis dopo aver messo una pietra sopra il progetto dello Skymetro. Il lavoro degli esperti dovrà concludersi “non oltre il 30 gennaio 2026“.

“Lo studio – si legge nell’offerta tecnico-economica inviata dal professor Pierluigi Coppola – analizzerà scenari di progetto comprendenti la riorganizzazione della circolazione stradale e della sosta, nonché il potenziamento e la eventuale riorganizzazione delle linee di Tpl, ivi

compresa la soluzione di Bus rapid transit (Brt) a servizio della Val Bisagno”. Nient’altro che un termine tecnico per definire l’asse di forza Prato-Foce già progettato e finanziato: un sistema di trasporto di superficie che dovrebbe caratterizzarsi per elevata frequenza e velocità, caratteristiche che non possono prescindere da un’alta percentuale di corsie riservate.

» leggi tutto su www.genova24.it