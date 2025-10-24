Modello inglese e italiano, in uscita un libro sul fenomeno ultras a firma Paolo Junior Mancini

“Violenza negli stadi e prevenzione: dal modello inglese a quello italiano” è la seconda pubblicazione nel giro di soli due anni per Paolo Junior Mancini, già autore del saggio “Vita contadina e diritti economico-sociali”. L’esordiente volume è edito da Brè Edizioni, marchio di proprietà del gruppo editoriale Santelli. Questa volta, Mancini sceglie di dedicarsi all’ambito sportivo. Esibisce in un saggio tutte le conoscenze acquisite presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pisa conducendo per mano il lettore nell’analisi di un fenomeno socio-culturale vasto ed eterogeneo: il movimento Ultras. L’opera è dedicata in apertura a un’analisi sociologica dello stesso e in seguito a un esame dettagliato di quelle leggi che l’hanno colpito e mai annientato. Vengono trattati non solo la funzione aggregativa e sociale delle curve ma anche il divieto di assistere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto D.A.SPO, nonché gli obblighi che ne conseguono; il tutto messo a confronto con l’analoga esperienza degli hooligans inglesi, anch’essi afflitti dal medesimo problema negli anni ’80 e ’90. Nello specifico, il saggista spezzino ricostruisce le modalità utilizzate dal legislatore inglese per reprimere la violenza in Inghilterra cogliendo dalla realtà d’oltremanica le fondamenta che il legislatore italiano ha trasfuso qualche anno più tardi nella legge speciale n. 401 del 1989.

Dopo aver tracciato un quadro storico delle misure introdotte in Italia, per esempio la famigerata tessera del tifoso e la contestatissima normativa sugli striscioni, l’autore cerca di rispondere alle seguenti domande: come far sì che il calcio torni a essere uno sport popolare? Qual è oggi il modello più idoneo? È possibile in Italia porre fine alla violenza negli stadi? Siamo sicuri che anni di continue riforme siano riusciti davvero a risolvere il problema? Ai lettori l’ardua risposta. Il libro, conclude Mancini, è disponibile online ma anche nei punti vendita del centro: Mondadori Bookstore, Via del Prione, 89; libreria Ricci, via Chiodo, 107; libreria Ubik, Via del Prione, 311; libreria Contrappunto, via Galilei, 17.

