Rugby, Dr Ferroviaria ospite di un Cogoleto tornato tra i seniores dopo quattro stagioni

Domenica 26 ottobre Dr Ferroviaria impegnata in trasferta a Cogoleto contro la squadra locale. La gara coinciderà con il ritorno ufficiale delle “Vespe” al campionato senior in un match casalingo: da molti anni infatti la società aveva rinunciato a svolgere attività seniores preferendo dedicarsi alla sola attività giovanile.

L’ultima volta che aquilotti e vespe si sono affrontati è stata domenica 17 novembre 2019 (Camp. 2019/20). In quella occasione gli spezzini allenati da Gianluca Cartoni ebbero la meglio vincendo in trasferta per 29 a 19. Di lì a pochi mesi i campionati di rugby così come tutti quelli delle altre discipline sportive vennero prima sospesi e poi annullati a causa della pandemia Covid. Alla ripresa dell’attività (Camp. 2021/22) il Cogoleto non si è più ripresentato ai nastri di partenza con una prima squadra, di fatto saltando quattro stagioni consecutive.

Entrambe le squadre sono state sconfitte nel precedente turno – la prima di campionato – ed entrambe dunque lotteranno per conquistare la prima vittoria stagionale.

Questo poi il programma delle giovanili della Dr Ferroviaria: domenica 26 ottobre, a Pistoia ore 11,00 scenderà in campo la Under 16 Spezia Apuani Pistoia, Lucca, ospiti il Vasari Arezzo, mentre sabato 25 ottobre alle 10,00 i giovanissimi aquilotti U10-8-6 all’Androne di Recco parteciperanno al concentramento di mini rugby organizzato dalla Pro Recco con le società iscritte Amatori Genova, Cus Genova, Province dell’Ovest e Superba.

