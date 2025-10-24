Seconda Categoria, il Giudice Sportivo ribalta Murialdo – Carcarese U21

Cambia la classifica del Girone B della Seconda Categoria. Sul campo il Murialdo aveva battuto 3 a 2 la Carcarese Under21. Ma la presenza di un giocatore che avrebbe dovuto scontare una squalifica ha portato allo 0-3 a tavolino a favore dei giovani biancorossi. La Carcarese Under21 balza così in testa alla classifica. Domenica in programma la terza giornata.

La nuova classifica: Carcarese U21 6, Pallare, Plodio e Mallare 4, Bardineto, Nolese, Spotornese e Priamar Liguria 3, Giusvalla e Sassello e Murialdo 1, Rocchettese 0.

