Stadio “Luperi”, approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del parcheggio

Il parcheggio del "Miro Luperi"

Con una recente determinazione il Comune di Sarzana ha approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione del piazzale adibito a parcheggio antistante lo stadio “Miro Luperi”. Volontà di Palazzo civico è procedere con l’intervento “per il potenziamento della fruibilità e della sicurezza delle aree stesse nonché per il miglioramento del decoro urbano”. L’importo complessivo del progetto esecutivo, firmato dall’architetto Alberto Ruggia, è di poco inferiore ai 520mila euro, circa 327mila dei quali di lavori a misura. Così delineato il finanziamento dell’intervento: poco meno di 494mila euro dal Fondo strategico regionale e 26mila euro dalle casse comunali.

