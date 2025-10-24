Stadio “Luperi”, approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del parcheggio

Con una recente determinazione il Comune di Sarzana ha approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione del piazzale adibito a parcheggio antistante lo stadio “Miro Luperi”. Volontà di Palazzo civico è procedere con l’intervento “per il potenziamento della fruibilità e della sicurezza delle aree stesse nonché per il miglioramento del decoro urbano”. L’importo complessivo del progetto esecutivo, firmato dall’architetto Alberto Ruggia, è di poco inferiore ai 520mila euro, circa 327mila dei quali di lavori a misura. Così delineato il finanziamento dell’intervento: poco meno di 494mila euro dal Fondo strategico regionale e 26mila euro dalle casse comunali.

