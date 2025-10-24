Termovalorizzatore in Valbormida, la maggioranza regionale al Pd: “Anziché dire sempre no, per una volta dite dove lo vorreste”

Valbormida. “Quando il Pd parla di rifiuti, l’unico vantaggio è che non ci si pone il problema di dove smaltire le assurdità che dicono i suoi rappresentanti, visto che periodicamente ci pensano da soli a riciclarle”. Così i capigruppo della maggioranza in Regione Liguria, Rocco Invernizzi (Fratelli d’Italia), Matteo Campora (Vince Liguria), Sara Foscolo (Lega), Carlo Bagnasco (Forza Italia) e Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria) rispondono alle polemiche sollevate dal Pd sull’individuazione del sito ove realizzare l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti.

“I consiglieri regionali tornano a chiedere che sia Regione Liguria a indicare il sito dove realizzare l’impianto di conclusione del ciclo – denunciano i politici di centrodestra – Non avendo neppure mai pensato di mettere mano al problema quando governavano loro, facendo schizzare i costi dello smaltimento e quindi le bollette dei liguri alle stelle, i compagni continuano a sbagliare perché non conoscono neppure la legge regionale. La norma prevede infatti che siano i sindaci a indicare la disponibilità del proprio territorio a ospitare il sito”.

