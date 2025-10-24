Un gol di Acampora nell’unico successo spezzino ad Avellino, distante nove anni

Sarà il settimo Avellino-Spezia della storia quello che si disputerà domani pomeriggio allo stadio Partenio-Lombardi. Una sfida che compie la maggiore età quest’anno, a diciotto anni dal primo incrocio ufficiale tra le due squadre, avvenuto nel novembre del 2007. Era uno Spezia che si preparava ad un anno molto complicato, culminato poi con la retrocessione e la ripartenza dalla Serie D, ma che riuscì a strappare un risultato positivo sul campo dei Lupi, un 2-2 con le firme di Eliakwu e Zizzari.

Non un campo che ha sorriso spesso, quello dei campani. Lo Spezia infatti ha vinto solo una volta nella casa dell’Avellino, nel lontano 2016. Era la trentesima giornata e la squadra di Mimmo Di Carlo ottenne il nono risultato utile in fila, grazie ad una rete di Gennaro Acampora che riuscì a regalare i tre punti per la prima volta nella storia alle Aquile. Un risultato che, nei successivi due precedenti, non si è più riproposto a favore dello Spezia.

