“Alassio in Rosa per Alessia” porta il mondo della ricerca scientifica sul Muretto

Alassio. Nella giornata di ieri, 24 ottobre, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio, si è tenuto l’incontro con la Prof.ssa Lucia Del Mastro, direttore della Clinica di Oncologia Medica dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ospite della manifestazione “Alassio in Rosa per Alessia”, rappresentando uno dei momenti più significativi della manifestazione che per tutto il mese di ottobre la Città del Muretto dedica alla prevenzione e alla raccolta fondi per la ricerca contro i tumori femminili.

L’iniziativa ha offerto l’occasione per approfondire i risultati frutto della straordinaria attività di ricerca condotta dalla Prof.ssa Del Mastro, figura di spicco dell’oncologia italiana e internazionale.

È infatti grazie a lei che, dall’ospedale San Martino di Genova, per le donne con cancro al seno arriva la cicogna. Lucia Del Mastro, oncologa, scienziata, ricercatrice AIRC, direttrice della Clinica di Oncologia medica e coordinatrice della breast unit del San Martino, ha scoperto una tecnica per proteggere le ovaie dalla tossicità della chemioterapia e permettere alle giovani donne con cancro al seno di diventare madri. La sua ricerca, sostenuta da AIRC e dal San Martino, ha dimostrato che somministrando un farmaco che mette a riposo le ovaie, è possibile preservare la fertilità delle giovani donne sottoposte a chemioterapia. Questa tecnica viene oggi utilizzata in tutto il mondo e raccomandata dalle linee guide internazionali.

Al termine dell’incontro, alla presenza di Angela Berrino, presidente della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio, si è svolta la firma della piastrella del Muretto dedicata alla Prof.ssa Del Mastro.

