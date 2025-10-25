Artigianato, in Liguria dati positivi: crescono (anche se di poco) le imprese

Genova. I dati Infocamere-Movimprese relativi al III trimestre 2025 elaborati dal Centro Studi di Confartigianato Liguria evidenziano una continua dinamica positiva per l’artigianato ligure, con un saldo complessivo di +51 imprese e una crescita netta dello 0,12% rispetto al trimestre precedente, su un totale di 42.904. imprese artigiane attive in Liguria. Dato in linea con quello nazionale, che vede una crescita dello 0,15%, con più 1.888 nell’arco del trimestre e un totale di 1.237.696 imprese artigiane, ma il migliore del nord-ovest insieme alla Lombardia.

“Luci e ombre sui dati provinciali liguri, – sottolinea Giancarlo Grasso, presidente Confartigianato Liguria – che riflettono le difficoltà di un settore fondamentale per la nostra economia, ma che vede la continuazione del percorso di crescita degli ultimi trimestre in linea con le locomotive Lombardia e Veneto. Crescita alla quale hanno sicuramente contribuito anche le misure messe in campo da Regione Liguria: siamo infatti convinti che la riapertura a breve della cassa artigiana consentirà ulteriore sviluppo al settore».

