Aurelio: “Al fianco di D’Angelo da due anni. Questa è una vittoria da grande squadra”

“È una grande vittoria, da grande squadra. Oggi abbiamo giocato bene, abbiamo sfruttato le occasioni sotto porta e mercoledì al Picco sarà una grande battaglia per noi e i nostri tifosi, insieme”. Parla così Peppe Aurelio, l’autore del gol che ha sbloccato la partita di Avellino, dopo il ritorno al successo del suo Spezia. “In questo momento non era facile fare una partita così, di personalità. Le cose ci stanno uscendo un po’ meno, ma questa è una vittoria da squadra vera”.

Un successo importantissimo, che ha visto la squadra farsi tutta unita con il suo allenatore: “Io sono arrivato da un anno e mezzo ma dal primo giorno siamo stati con lui. Io da quando sono arrivato, i miei compagni da due anni, da quando D’Angelo è arrivato in panchina. Nel calcio spesso si tende a guardare il risultato, ma noi dal lunedì al venerdì ci alleniamo molto forte. Poi in queste settimane non sono usciti i risultati che volevamo noi e tutta Spezia, eravamo amareggiati, ma abbiamo sempre dato tutto. Oggi è frutto del lavoro di questi due mesi”.

