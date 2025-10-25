COMMENTA
CONDIVIDI

Chiavari: “Alleanze per il Cambiamento”, progetto contro la violenza di genere

Chiavari: “Alleanze per il Cambiamento”, progetto contro la violenza di genere

Generico ottobre 2025

Dall’ufficio stampa Comune di Chiavari

Lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso l’auditorium San Francesco a Chiavari, si svolge la conferenza pubblica “RISE – Alleanze per il Cambiamento”, primo appuntamento del progetto “RISE – Riconoscersi, Identificarsi, Sostenersi, Evolvere”, promosso dal Telefono Donna Centro Antiviolenza CIF APS in partenariato con The Hub Aps e Olga Aps, finanziato da ActionAid International Italia E.T.S. e dalla Fondazione Realizza il Cambiamento, nell’ambito del progetto Nora against GBV, cofinanziato dall’Unione Europea.

» leggi tutto su www.levantenews.it