D’Angelo: “L’affetto della squadra si è trasformato in tre punti. L’importante era quello”

L’abbraccio di tutto lo Spezia al suo allenatore, Luca D’Angelo, dopo il gol dell’1-0 segnato ad Aurelio è una delle fotografie più importanti del successo delle Aquile ad Avellino. La squadra resta al fianco del suo allenatore e lo premia con una vittoria fondamentale, che regala al tecnico qualche giorno di ‘serenità’ in più. “Il grande affetto si è trasformato in una bella vittoria e una buona partita”, racconta D’Angelo in conferenza stampa. “Era importante quello, il risultato pesa perché non stiamo ottenendo buoni risultati e invece oggi abbiamo preso tre punti. È stato molto importante”.

Uno Spezia che ancora una volta gioca una buona gara fuori casa, al contrario di quanto successo troppo spesso al Picco. “Dobbiamo invertire il trend, perché fuori casa siamo stati in partita sempre, anche a Venezia con 80 minuti con l’uomo in meno”, ammette D’Angelo. “Meritavamo di più a Reggio e a Empoli, forse le sconfitte pesano più a livello mentale ma dobbiamo scrollarcele di dosso. Anche al Picco dobbiamo essere la squadra di oggi. Domani ci riposiamo, pur allenandoci, e poi pensiamo a mercoledì. Erano otto partite che non vincevamo, la situazione era particolare e tutto pesava. Dopo il gol di Aurelio si è visto che un po’ temevamo la beffa eventuale, ma siamo stati bravi perché abbiamo mosso la palla. In dieci è difficile giocare, noi l’abbiamo fatto per tre volte e anche per più tempo rispetto a quanto fatto oggi dall’Avellino. La squadra è stata brava a non forzare le giocate e a trovare gli spazi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com