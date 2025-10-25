Halloween ad Arcola: un’intera giornata dedicata al divertimento, alla fantasia e alla condivisione

Anche quest’anno il Comune di Arcola invita grandi e piccini a festeggiare insieme il giorno e la notte più spaventosi dell’anno! Giovedì 31 ottobre, a partire dalle 14.30, il Parco Mimma Rolla si trasformerà in un luogo misterioso per accogliere la tradizionale festa di Halloween per bambini. Il pomeriggio sarà animato da giochi, laboratori, truccabimbi, trampolieri e tanta allegria, con una gustosa merenda offerta dalle associazioni del territorio. Ma la magia non finisce qui: dalle ore 20, la festa si sposterà nel Centro storico di Arcola, dove andrà in scena il suggestivo “Castello della Paura”, organizzato dal gruppo del borgo Arcola in festa, un percorso in notturna ricco di emozioni e mistero, consigliato ai visitatori dal cuore forte . Per l’occasione sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 20 con partenza da piazza della Resistenza, per permettere a tutti di raggiungere il centro storico in sicurezza e comodità.

