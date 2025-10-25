La spezzina Nicole Lampugnani si laurea a soli 24 anni in “Molecular Biotechnology”

Festeggia il traguardo raggiunto la giovane spezzina Nicole Lampugnani che alcuni giorni fa ha discusso e conseguito la laurea magistrale in “Molecular Biotechnology” presso l’Università degli Studi di Torino.

Dopo il diploma al Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” nel 2020, e la laurea triennale, Nicole ha deciso di iscriversi al corso di laurea magistrale, esclusivamente in inglese, presso l’università di Torino che è all’avanguardia per gli studi sulle malattie genetiche rare e per quelli sulle terapie immunologiche curative di vari tipi di tumori. Così ha bruciato le tappe e a soli 24 anni ha concluso gli studi con 110 e lode.

La tesi da lei discussa riguarda una malattia genetica rara denominata IASHSP acronimo di infantile – onset ascending hereditary spastic paralysis ed in essa propone le possibili soluzioni terapeutiche, peraltro ancora in fase sperimentale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com