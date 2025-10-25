COMMENTA
Laurea di primo livello per lo spezzino Edoardo Tufi al Conservatorio di Lucca

Edoardo Tufi

Grande soddisfazione per il 22enne spezzino Edoardo Tufi, che, presso il prestigioso Conservatorio “Boccherini” di Lucca, ha brillantemente conseguito la laurea di primo livello in Strumenti a Percussione con 110 Lode e Menzione d’Onore.

Edoardo ha iniziato a muovere i primi passi verso la musica alla tenera età di 9 anni con la GOSP, Giovane Orchestra Spezzina, sotto la guida del Maestro Gianluca Minguzzi, che lo ha saputo supportare e indirizzare verso il corso preaccademico in Strumenti a Percussione al Conservatorio “Puccini” con i maestri Athos Bovi e Gianni Maestrucci. Conseguito il diploma al Liceo musicale Cardarelli, seguito dal Maestro Daniele Lunardini, ha proseguito gli studi presso il Conservatorio di Lucca.

