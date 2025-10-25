Lo Spezia tra la difesa a quattro e quella a tre. Di Serio favorito per il ruolo di partner di Lapadula

Prossima tappa: Avellino. Dopo una settimana piuttosto turbolenta lo Spezia si prepara a scendere in campo al Partenio-Lombardi contro la squadra di Biancolino, in uno stadio che storicamente non ha mai portato grande fortuna, ma seguito da oltre un centinaio di tifosi che sono partiti dalla Spezia per supportare la squadra di D’Angelo. Qualche dubbio per l’allenatore aquilotto, il principale legato al modulo da utilizzare contro i campani: sarà ancora difesa a quattro come con il Cesena o si tornerà nella comfort-zone della difesa a tre?

Si dovrebbe tornare al passato e a quel 3-5-2 che ha fatto le fortune dello Spezia, per la trasferta del Partenio. Conferme per Sarr in porta, la difesa dovrebbe vedere il classico blocco Wisniewski-Hristov-Mateju per ritrovare quella solidità perduta. Sulle fasce si dovrebbe rivedere Candela, in panchina nelle ultime uscite, con Aurelio a sinistra e il trio di centrocampisti formato da Nagy, Esposito e Cassata. Davanti, Lapadula l’unico sicuro della maglia da titolare. Per il ruolo di partner avanza Di Serio, con Vlahovic e Soleri più indietro e Artistico non disponibile.

