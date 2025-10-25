Maura Bico e il crack da 5 milioni, il racconto shock: “Ho pensato al suicidio. Ha rovinato la vita a tante persone”

Albenga. “Non ci ha rubato ‘solo’ i soldi, ci ha rovinato la vita. Per noi non ha commesso ‘solo’ una truffa: ci ha ucciso dentro”. È un virgolettato forte, che non lascia spazio ad interpretazioni.

Un grido di dolore lanciato da due padri che, con il peso di mutui e l’onere di crescere figli piccoli, hanno visto in un attimo vaporizzarsi tutto ciò che avevano, rispettivamente 100 e 800mila euro, a causa di quello che la Procura di Savona e la Guardia di Finanza ritengono essere lo “schema Ponzi” orchestrato da Maura Bico, ex consulente finanziaria arrestata ad Albenga, oggi agli arresti domiciliari.

» leggi tutto su www.ivg.it