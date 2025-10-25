Meteo: tempo variabile, ma con prevalenza di spazi soleggiati sulla Liguria

Liguria. Veloci correnti nord-occidentali interessano la nostra regione determinando generali condizioni di variabilità con prevalenza di spazi soleggiati. Condizioni meteomarine ancora non ottimali fino a lunedì 27. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: a ponente e su gran parte del settore centrale cielo da velato a sereno nel corso della giornata con qualche nube bassa sul Genovese. A levante nubi sparse, più intense sullo Spezzino dove non si escludono sporadici rovesci specie su alta Valle del Magra e settore apuano.

