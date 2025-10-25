Monterosso: 14 anni fa la tragedia dell’alluvione; il ricordo con Giampedrone

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Rinnovo la vicinanza dell’intero sistema di Protezione Civile alle famiglie che 14 anni fa hanno perso i loro cari. Oggi vogliamo onorare la memoria delle vittime, anche di chi, come il volontario Sandro Usai, ha servito la propria comunità a costo della propria vita. Da allora ad oggi abbiamo fatto enormi passi avanti non solo come comunità, con regole di autoprotezione in caso di emergenza sempre più diffuse tra i cittadini, ma anche come sistema di protezione civile della Liguria, diventato un punto di riferimento nazionale, e in termini di risorse senza precedenti investiite nell’ultimo decennio per la tutela del nostro territorio”.

