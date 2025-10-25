Pallanuoto M/ La Pro Recco annienta il Posillipo ( 22-8)

Dall’ufficio stampa Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo
La Pro Recco rimane a punteggio pieno dopo cinque giornate di campionato: alla Sciorba cade anche il Posillipo battuto 22-8. Granados migliore marcatore del match con cinque gol.
I campioni d’Italia mettono subito le cose in chiaro e dopo meno di tre minuti conducono già 3-0 grazie alle reti di Durik, Fondelli e Granados. I primi otto minuti si chiudono sul 4-2, poi nel secondo tempo i biancocelesti prendono il largo; il protagonista è Granados, lo spagnolo apre il quarto rubando palla e involandosi davanti a Izzo e poi lo chiude con una doppietta (rigore e splendida palomba): al cambio campo si va così sull’11-4. Le buone notizie per Sukno arrivano anche da Cannella, recuperato dopo l’infortunio di Budapest, e autore di una doppietta delle sue.
L’attaccante romano apre anche il terzo tempo e cala il suo tris (12-4). Le luci della ribalta se le prende Irving che imprime il suo nome sul tabellino con due reti in superiorità che mandano la Pro Recco sul +10 dopo 24 minuti (16-6).
Sukno concede minuti a Negri tra i pali, Di Fulvio segna la sua terza rete con un bolide fantastico sotto la traversa e la Pro Recco continua a impallinare Izzo con i primi gol di Patchaliev e Iocchi Gratta (19-7) che rispondono alla palomba vincente di Nagy. Ritmi che si abbassano, ma Granados regala spettacolo con la ventesima marcatura dei biancocelesti e la sua quinta personale. Demarchi schiaccia in porta il 21-8, poi il sigillo finale lo mette Irving.
Martedì sera la Pro Recco farà il suo esordio casalingo in Champions League: avversario lo Jadran Herceg Novi (fischio d’inizio alle 20:30).
PRO RECCO-POSILLIPO 22-8
PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, F. Di Fulvio 3, A. Granados Ortega 5, G. Cannella 3, A. Fondelli 2, L. Durik 2, N. Presciutti, A. Patchaliev 1, M. Iocchi Gratta 1, R. Buric, F. Condemi, M. Irving 3, T. Negri, F. Cassia 1, L. Demarchi 1. All. Sukno
RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO: L. Izzo, J. Parrella, N. Nagy 3, D. Radovic, M. De Florio La Rocca, E. Aiello, V. Renzuto Iodice 1, N. Cuccovillo 1, E. Serino 2, Z. Bertoli, M. Milicic, M. Rocchino, R. Spinelli, G. Valle 1, P. Porzio. All. Porzio
Arbitri: Ricciotti e Doro
Parziali: 4-2, 7-2, 5-2, 6-2.
Parziali: 4-2, 7-2, 5-2, 6-2.
Usciti per falli Cannella (PR) e Bertoli (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 9/13 + un rigore e Ranieri Impiantistica CN Posillipo 3/11. Negri (R) subentra a Nicosia all’inizio del quarto tempo.
Foto Credit Parodi