Ponte Colombo, passeggero ubriaco precipita dal ponte del traghetto

Genova. Ha perso l’equilibrio a bordo del traghetto ed è caduto dal ponte piombando su quello sottostante, in quel momento fortunatamente deserto. L’incidente in porto è avvenuto venerdì sera, ferito un quarantenne olandese portato poi all’ospedale San Martino.

L’uomo, stando a quanto stabilito dai sanitari, era ubriaco, e il traghetto era ormeggiato a ponte Colombo. Non è chiaro come abbia fatto a cadere dal ponte: forse si è appoggiato, forse si è seduto, ma il risultato è stata una caduta che gli ha causato diverse fratture.

