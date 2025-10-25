Savona sconfitto. Cola: “Non accetto che sia contestato l’atteggiamento”

Il Savona di Emanuele Cola esce sconfitto dal Chittolina nel derby contro l’Albissole. In rete Macagno, ex della gara che porta tre punti ai suoi nel tramonto della partita. Cammino per la testa della classifica sempre più impervio e ultima vittoria che risale alla terza giornata di campionato contro la Sampierdarenese. Seguono tre pareggi consecutivi e la sconfitta di questa sera, che mantengono alla quinta posizione gli striscioni e momentaneamente a -6 dalla Sestrese che deve ancora disputare la gara di questa giornata.

L’intervista in alto sulla pagina.

» leggi tutto su www.ivg.it