Sport, “Insieme per Carcare” presenta una mozione per sostenere la società calcistica biancorossa

Carcare. Mozione del gruppo “Insieme per Carcare” per invitare la giunta guidata dal sindaco Mirri a sostenere la società calcistica biancorossa in vista del rinnovo della convenzione per la gestione del campo sportivo “Corrent”. Ciò che l’opposizione chiede è che il Comune si faccia carico delle spese per le utenze della struttura e che aumenti il contributo annuo.

La minoranza sottolinea come l’attuale dirigenza della Carcarese abbia avviato il proprio percorso nella stagione 2020-2021, in piena emergenza Covid, fissando un piano di sviluppo quinquennale. “All’epoca – spiegano da “Insieme per Carcare” – la società si trovava in una situazione economica molto difficile: oltre 90mila euro di debiti complessivi, una causa legale in corso e nessun materiale sportivo o patrimonio tecnico. Nonostante ciò, fu scelta la via più etica: cambiare denominazione per segnare discontinuità, ma mantenere la matricola federale e onorare tutti i debiti pregressi”.

