Politica

Sport, “Insieme per Carcare” presenta una mozione per sostenere la società calcistica biancorossa

Stadio candido Corrent carcare

Carcare. Mozione del gruppo “Insieme per Carcare” per invitare la giunta guidata dal sindaco Mirri a sostenere la società calcistica biancorossa in vista del rinnovo della convenzione per la gestione del campo sportivo “Corrent”. Ciò che l’opposizione chiede è che il Comune si faccia carico delle spese per le utenze della struttura e che aumenti il contributo annuo.

La minoranza sottolinea come l’attuale dirigenza della Carcarese abbia avviato il proprio percorso nella stagione 2020-2021, in piena emergenza Covid, fissando un piano di sviluppo quinquennale. “All’epoca – spiegano da “Insieme per Carcare” – la società si trovava in una situazione economica molto difficile: oltre 90mila euro di debiti complessivi, una causa legale in corso e nessun materiale sportivo o patrimonio tecnico. Nonostante ciò, fu scelta la via più etica: cambiare denominazione per segnare discontinuità, ma mantenere la matricola federale e onorare tutti i debiti pregressi”.

