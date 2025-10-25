Uscio: “FestivalTempo” si avvia verso le 3mila presenze

Da Comunicazione FestivalTempo

Oggi è stata un’altra giornata con il pienone a Uscio per il FestivalTempo. Con il pubblico che ha affollato la Sala Regina Margherita e poi anche la piazza del paese per il concerto di campane andato in scena a all’ora di pranzo. Tra i momenti più interessanti è stato il dibattito su “Il tempo lungo della televisione, dagli sceneggiati alle serie tv” con Oreste De Fornari, critico cinematografico, e la partecipazione di Miriam Candurro, attrice (Un posto al sole) e della giornalista Giada Campus. Molto seguito anche l’incontro con i “gemelli” liguri di Tovo San Giacomo dove si trova il museo degli orologi “Bergallo”.

