Vaccinazione antinfluenzale, oltre 30.500 prenotazioni in Liguria

Liguria. Sono oltre 30.500 le prenotazioni per la vaccinazione antinfluenzale già effettuate in Liguria: è questo il primo dato relativo all’andamento delle prenotazioni nei primi dieci giorni della campagna vaccinale 2025-2026 che, per la prima volta, offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le fasce d’età.

“I dati delle prenotazioni dimostrano una risposta molto positiva da parte dei liguri – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità –. La vaccinazione contro l’influenza è uno strumento fondamentale per proteggere la salute dei cittadini, in particolare delle persone più fragili. Abbiamo scelto di rendere gratuito il vaccino per tutti con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, garantendo una copertura ampia ed efficace su tutto il territorio regionale e, allo stesso tempo, evitare il sovraffollamento dei Pronto Soccorso durante il periodo di maggiore circolazione del virus. Invito tutti a vaccinarsi: è un gesto semplice che serve a proteggere se stessi e gli altri.”

