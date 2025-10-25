COMMENTA
Welfare, primo incontro con le associazioni per il “Progetto di vita”

Genova. Dal 30 settembre la provincia di Genova sperimenta quanto previsto dal Decreto legislativo 62/2024. Dopo gli incontri con i soggetti rappresentativi, in collaborazione con Regione Liguria, e la formazione dedicata agli sportelli sociali, che possono supportare la persona nell’inserimento della domanda di Progetto di Vita, ieri, 24 ottobre, è stato promosso il primo incontro dedicato alle associazioni impegnate sul tema.
“Si è trattato di un momento importante – afferma l’assessora al Welfare Cristina Lodi – per avviare un percorso stabile di collaborazione. Si conferma la grande ricchezza delle reti territoriali e il desiderio di convergere verso obiettivi comuni. Ognuno farà la sua parte, si avvia una fase di profondo cambiamento nel sistema delle relazioni con gli interessati, le famiglie, le associazioni e tutti coloro che vorranno condividere le proprie esperienze”.

