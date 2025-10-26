“Affidate Villa Zanelli ad Aias”: la petizione online per aiutare l’associazione

Savona. Oltre alle iniziative di beneficenza per la raccolta fondi, è stata lanciata quattro giorni fa (e ha raggiunto quasi 600 firme) anche una petizione online su change.org per aiutare Aias. L’iniziativa è promossa dall’associazione Cammino G. Onnis Odv.

La premessa è aiutare sia l’associazione a trovare una nuova casa che far rivivere Villa Zanelli: “E’ stata ristrutturata a scopo alberghiero di lusso – ricordano i promotori -, poi inaugurata ma mai usata e con buona probabilità potrebbe venire nuovamente vandalizzata. Non vedendo una prospettiva di uso come idealizzato dalla Regione, si potrebbe utilizzare a scopi socio-sanitari e sportivi con interesse specifico per le persone diversamente abili“.

