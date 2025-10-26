Blitz al Leonardo da Vinci, la reazione degli studenti: “Subito tutti a scuola, aiutateci a ricostruire”

Genova. Mentre proseguono le indagini della polizia e si moltiplicano i commenti della politica, gli studenti e le studentesse del liceo scientifico Leonardo Da Vinci, oggetto di un blitz vandalico nella notte tra sabato e domenica, si rimboccano le maniche e invitano la cittadinanza a fare altrettanto.

Alle 15 di oggi l’appuntamento davanti alla sede del liceo, in via Arecco. “Aiutateci a sistemare ciò che è stato distrutto”, dicono i ragazzi del Collettivo Leodavinci, che da alcuni giorni stavano occupando la scuola in solidarietà con Gaza e contro le politiche del governo Meloni. “Non ci arrendiamo – dicono i ragazzi – la nostra risposta sarà determinata, pacifica e collettiva. Invitiamo studenti, genitori, docenti, cittadine e cittadini, associazioni democratiche e antifasciste a sostenere la scuola. Inizieremo riparando ciò che è andato distrutto perché per noi la scuola è un luogo da difendere non da assaltare”.

» leggi tutto su www.genova24.it