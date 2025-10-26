Bollette, Spilamberti: “Situazione inaccettabile, bene l’avvio della Commissione provinciale”

“La vicenda delle bollette dell’acqua calcolate su stime e non su consumi reali sta assumendo dimensioni inaccettabili. In più Comuni del nostro territorio, compresa Sarzana, è stato evidenziato un fenomeno che ha colpito centinaia di famiglie e attività economiche, costrette a pagare bollette gonfiate basate su consumi presunti e non su letture effettive dei contatori”. Così Luca Spilamberti, che prosegue: “Un problema reale, concreto, che ha generato proteste e richieste di chiarimento legittime da parte di cittadini e amministrazioni locali. Accolgo quindi con favore l’iniziativa del Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, che ha chiesto alla Commissione “Area Vasta” di avviare un approfondimento formale con il gestore del servizio idrico. È un passo necessario per fare finalmente chiarezza, verificare se siano stati applicati correttivi e capire se si stia tornando a bollette basate su consumi reali, come deve essere per legge e per buon senso. In Commissione sarà fondamentale analizzare i dati, chiedere conto delle promesse fatte e ottenere garanzie affinché episodi di questo tipo non si ripetano. Troppo spesso le mancate letture hanno trasformato le “bollette di stima” in una pratica sistematica a danno degli utenti. Questo non è accettabile. Come capogruppo di Vince Liguria La Spezia – Noi Moderati vigilerò con determinazione su questa vicenda e chiederò risposte puntuali, verificabili e trasparenti. La gestione dell’acqua è un servizio pubblico essenziale e deve essere improntata alla correttezza e al rispetto dei cittadini, non al loro penalizzamento. È il momento della chiarezza, della responsabilità e dei fatti”.

