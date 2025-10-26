Cairese, Floris: “Brucia perdere così ma grande prestazione: arriveranno tempi migliori”

Cairo Montenotte. La prima partita di Roberto Floris alla guida della Cairese si conclude con una sconfitta maturata negli ultimi cinque minuti: prima il gol a pochi secondi dal novantesimo, poi il raddoppio del definitivo 2-0 che ha permesso al Saluzzo di sbancare il “Brin”.

“Sono rammaricato perché i ragazzi hanno fatto una grande prestazione – ha dichiarato il tecnico gialloblù nel post partita -. Abbiamo giocato bene per novanta minuti e abbiamo subito gol nell’unica ripartenza avversaria, nata da un fallo a nostro favore al limite dell’area che purtroppo non è stato fischiato”.

