Carenza vigili del fuoco nel savonese, la Cisl ritira lo stato di agitazione: “Avute rassicurazioni e garanzie”

Savona. “Alla luce di quanto esposto anche l’amministrazione ha dovuto convenire sulla grave carenza di personale che espone il personale a rischi aggiuntivi e mette in pericolo la risposta alle richieste di soccorso. Accogliendo le nostre richieste, l’Amministrazione si è fatta garante della copertura economica per assicurare i fondi necessari al richiamo in straordinario di personale per consentire l’apertura di tutte le sedi VVF del Savonese. Questa soluzione permetterà di avere a disposizione un dispositivo di soccorso con numeri minimi ma tali da evitare la chiusura delle sedi di servizio. Alla luce delle rassicurazioni e garanzie proposte dall’Amministrazione, abbiamo accettato il raffreddamento e ritirato lo stato di agitazione“.

Lo dichiara la Fns Cisl dopo la procedura di raffreddamento che si è svolta mercoledì 22 ottobre presso il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Savona. Hanno partecipato il direttore regionale dei vigili del fuoco Vincenzo Lotito, in qualità di Presidente della Commissione Paritetica, e il comandante provinciale Giuseppe Di Maria.

» leggi tutto su www.ivg.it