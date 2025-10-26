Castiglione: Renata Briano presenta il suo ultimo libro di ricette

Da Marco Raffa, Pro Loco Castiglione Chiavarese
Domenica 9 novembre, alle 16, presso la biblioteca civica di Castiglione Chiavarese, la Pro Loco organizza un incontro con Renata Briano, food blogger molto seguita, dedicato alle ricette liguri. Sarà una delle prime uscite del suo nuovissimo libro “Dai monti al mare” pubblicato per Erga Edizioni. Ingresso libero
Un viaggio tra i sapori autentici della mia Liguria, dalle vette dell’entroterra fino al profumo del mare.
Ricette tradizionali, talvolta di nicchia, nate da storie di famiglia, incontri, piccoli paesi e grandi passioni.
Ogni piatto racconta un pezzo del nostro territorio, della nostra cultura e del legame profondo con la natura.
Sono emozionata e felice di condividere con voi questo nuovo capitolo del mio percorso, fatto di ricerca, amore per le cose genuine e desiderio di valorizzare le radici liguri.
Non vedo l’ora di incontrarvi e parlare insieme di cucina, tradizione e sostenibilità!
Renata Briano