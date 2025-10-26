Castiglione: Renata Briano presenta il suo ultimo libro di ricette

*****

Un viaggio tra i sapori autentici della mia Liguria, dalle vette dell’entroterra fino al profumo del mare.

Ricette tradizionali, talvolta di nicchia, nate da storie di famiglia, incontri, piccoli paesi e grandi passioni.

Ogni piatto racconta un pezzo del nostro territorio, della nostra cultura e del legame profondo con la natura.





Sono emozionata e felice di condividere con voi questo nuovo capitolo del mio percorso, fatto di ricerca, amore per le cose genuine e desiderio di valorizzare le radici liguri.

Non vedo l’ora di incontrarvi e parlare insieme di cucina, tradizione e sostenibilità!





Renata Briano