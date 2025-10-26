Chiavari: fondo affitti, al via le domande

Il Comune di Chiavari ha approvato il bando per il Fondo Sociale Affitti (FSA 2025) destinato ai nuclei familiari in difficoltà per il pagamento dei canoni di locazione relativi al 2024. Il finanziamento dalla Regione Liguria, nell’ambito delle politiche abitative regionali, è pari a 81.727,88 euro.

Alla luce del fabbisogno registrato negli anni precedenti e all’esiguità delle risorse assegnate, il Comune ha fissato la soglia ISEE per l’accesso ai contributi a 10.140 euro, in linea con i parametri dell’Assegno di Inclusione, comunicando comunque l’impegno nella ricerca di integrazione tramite il reperimento di fondi interni derivanti da economie di spesa. Il bando è stato pubblicato sull’Albo Pretorio, dove sono disponibili anche gli appositi moduli per le domande di partecipazione, che potranno essere presentate dal 24 ottobre al 23 novembre 2025.

