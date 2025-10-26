Commemorazione dei defunti, il vescovo celebra messa nei cimiteri ai Boschetti e al cimitero di Sarzana

Domenica prossima il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà le celebrazioni del 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, nei cimiteri delle due città vescovili della Spezia e di Sarzana. Alle 10 del mattino il vescovo celebrerà la messa nella cappella del cimitero urbano dei Boschetti, alla Spezia: una celebrazione alla quale tutti i fedeli sono invitati. Al termine del rito, il vescovo benedirà le corone che ogni anno vengono deposte in questo giorno nei sacrari a ricordo dei caduti nelle guerre. Nel pomeriggio, alle 15, monsignor Palletti celebrerà la messa anche al cimitero urbano di Sarzana, nella cappella dei vescovi e dei canonici. Anche in questo caso, tutti i fedeli della città e dei dintorni sono invitati ad unirsi al vescovo e ai sacerdoti nella partecipazione al rito.

