Così Suvero festeggia Halloween tra divertimento e solidarietà

Una serata di festa, con l’atmosfera magica di Halloween e un pensiero concreto alla solidarietà. È quella che andrà in scena venerdì 1° novembre a Suvero, dove la Pro Loco di Rocchetta di Vara, in collaborazione con il Circolo San Giovanni, il Cuccaro Club, gli Antichi Sentieri Liguri e l’associazione Carnevale Belli e Brutti, organizza l’appuntamento “Halloween a Suvero”. Un’iniziativa che unisce il piacere di stare insieme alla solidarietà, confermando ancora una volta il forte senso di comunità che caratterizza Suvero e l’alta Val di Vara.

Dalle 17.30, via Roma si trasformerà in un percorso a tema tra stand gastronomici, musica e divertimento per grandi e piccoli. In programma panini con salsiccia, hot dog, caldarroste e altre specialità autunnali, con una cornice scenografica che promette di immergere il pubblico nell’atmosfera più “paurosa” dell’anno. Per i bambini è prevista anche la pentolaccia, mentre l’intrattenimento proseguirà per tutta la serata. Accanto al lato festoso, non mancherà quello più profondo: l’intero incasso della manifestazione sarà devoluto alle famiglie dei fratelli Mavisini, tragicamente scomparsi lo scorso mese.

