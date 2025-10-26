COMMENTA
Dopo le polemiche l’iniziativa sul Donbass si è svolta senza tensioni: “In Italia c’è ancora libertà di espressione”

"Testimonianze del Donbas" Sala della Repubblica

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con tanto di intervento dell’Ambasciata dell’Ucraina, la conferenza sul Donbass promossa da Vento dell’Est e Idea Russa si è svolta ieri a Sarzana senza particolari tensioni. Una cinquantina i presenti nella Sala della Repubblica sotto l’occhio attento di Polizia e Carabinieri. All’incontro hanno partecipato lo spezzino Angelo Sinisi, fondatore dell’associazione Idea Russa con Lorenzo Berti e Andrea Brizzi. “Al centro del dibattito – si legge in una nota di Idea Russa – i racconti delle missioni umanitarie svolte da Vento dell’Est nei territori del Donbass attraverso testimonianze dirette e documentazione fotografica. Non e’ mancata anche una risposta all’Ambasciata Ucraina che si era mossa per chiedere che l’evento fosse censurato: “In Italia per il momento c’è ancora la libertà di espressione – spiegano gli organizzatori – a differenza dell’Ucraina dove gli oppositori politici vengono arrestati, le minoranze linguistiche discriminate e la Chiesa Ortodossa, principale fede religiosa popolare, messa fuori legge“.

