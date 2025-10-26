Dopo le polemiche l’iniziativa sul Donbass si è svolta senza tensioni: “In Italia c’è ancora libertà di espressione”

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con tanto di intervento dell’Ambasciata dell’Ucraina, la conferenza sul Donbass promossa da Vento dell’Est e Idea Russa si è svolta ieri a Sarzana senza particolari tensioni. Una cinquantina i presenti nella Sala della Repubblica sotto l’occhio attento di Polizia e Carabinieri. All’incontro hanno partecipato lo spezzino Angelo Sinisi, fondatore dell’associazione Idea Russa con Lorenzo Berti e Andrea Brizzi. “Al centro del dibattito – si legge in una nota di Idea Russa – i racconti delle missioni umanitarie svolte da Vento dell’Est nei territori del Donbass attraverso testimonianze dirette e documentazione fotografica. Non e’ mancata anche una risposta all’Ambasciata Ucraina che si era mossa per chiedere che l’evento fosse censurato: “In Italia per il momento c’è ancora la libertà di espressione – spiegano gli organizzatori – a differenza dell’Ucraina dove gli oppositori politici vengono arrestati, le minoranze linguistiche discriminate e la Chiesa Ortodossa, principale fede religiosa popolare, messa fuori legge“.

