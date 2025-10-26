Intervento di soccorso quest’oggi sul sentiero tra Deiva e Framura per una donna di nazionalità inglese di 69 anni che durante un’escursione ha rimediato la frattura della caviglia destra. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Liguria e a seguire in supporto i Vigili del fuoco. La donna, medicata e stabilizzata sul posto, vista la zona distante dalla strada è stata poi recuperata dall’elisoccorso Drago dei Vdf che l’ha portata per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

L’articolo Infortunio lungo il sentiero tra Deiva e Framura, escursionista inglese elitrasportata a Lavagna proviene da Città della Spezia.

